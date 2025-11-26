Inscription
#Essais

Géopolitique religieuse en Méditerranée

Blandine Chélini-Pont, Imad Khillo

La Méditerranée est une mer intercontinentale entourée de terres, d'où son nom. Les Romains la considéraient comme le centre de leur monde (mare nostrum). Berceau des religions monothéistes, elle est aujourd'hui marquée par des migrations causées par les guerres, le dérèglement climatique et la pauvreté. Cet espace, à la fois carrefour de cultures et lieu de tensions, porte un héritage religieux millénaire dont il faut interroger la valeur pour mieux comprendre les enjeux actuels. Les multiples religions, sociétés et régimes politiques qui coexistent autour de la Méditerranée influencent les équilibres stratégiques. Alors que les puissances occidentales chrétiennes n'y exercent plus une domination absolue, de nouveaux acteurs émergent ou réapparaissent, notamment la Turquie, l'Egypte, le Maghreb, les pays du Golfe et Israël. Leur rôle soulève des questions sur la cohabitation et le respect du pluralisme. Aujourd'hui, la Méditerranée n'est plus seulement une mer fermée par les terres, mais une voie de passage clé dans la géopolitique mondiale. Cet ouvrage explore ainsi le rôle de la variable religieuse dans la géopolitique méditerranéenne à travers une approche pluridisciplinaire.

Paru le 26/11/2025

352 pages

Hermann

35,00 €

9791037044785
