#Essais

Mishima revisité

Gérard Siary, Toshio Takemoto, Thomas Garcin

Romancier, dramaturge, essayiste, mais aussi acteur, modèle, metteur en scène... De nombreuses facettes de l'artiste Mishima Yukio restent encore ignorées. Les textes réunis dans ce volume revisitent des ouvrages inédits ou méconnus de l'écrivain japonais, déchiffrent ses performances, analysent son style, interrogent enfin le contrôle que Mishima Yukio exerça sur son image publique. Mishima revisité renouvelle ainsi le regard que nous portons sur cet auteur et contribue à nous sortir du biographisme qui a longtemps figé son portrait. Mishima revient, plus vivant que jamais !

Auteur

Editeur

Hermann

Genre

Critique

Paru le 26/11/2025

500 pages

45,00 €

9791037044099
