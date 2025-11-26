La règle et la balance

Qu'est-ce que le libéralisme ? Ses contempteurs comme ses défenseurs le réduisent souventà une doctrine, qui affirme le besoin de protéger la liberté individuelle contre les excès du pouvoir politique. Mais il renvoie aussi historiquement à des mécanismes institutionnels, qui visent à limiter le pouvoir. Bernard Manin repense ici le libéralisme à partir de ses institutions. Les essais réunis dans cet ouvrage suivent une approche originale, à la fois historique et théorique. Ils restituent la pluralité et la complexité des pensées libérales, des débats constitutionnels du xviiie siècle à propos de la séparation des pouvoirs jusqu'aux dispositifs d'exception adoptés au xxie siècle au nom de la lutte antiterroriste. Bernard Manin distingue deux manières de restreindre l'emprise du pouvoir. Là où la règle contient les forces politiques en établissant des limites, la balance organise la confrontation de ces forces afin qu'elles se limitent mutuellement. Ces modèles procèdent de philosophies opposées et conduisent à des dispositifs juridiques différents. Ils structurent, aujourd'hui encore, les conditions d'exercice du pouvoir.