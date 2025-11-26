Sainte Thérèse-Marguerite du Coeur de Jésus (1747-1770), surnommée l'" Ange du Carmel ", est une figure emblématique du Carmel italien du XVIIIe siècle, à découvrir urgemment. Morte à 22 ans, elle incarne une réponse totale à l'amour du Christ. Inspirée par sainte Marguerite-Marie Alacoque et poussée par une grâce fondatrice : " Dieu est amour " (1Jn 4,16), elle se consacre au Coeur de Jésus, en véritable précurseur de Thérèse de Lisieux dans son offrande à l'Amour miséricordieux. Ce livre retrace sa vie brève mais brûlante, appuyée sur les témoignages des procès de béatification et canonisation, et sur ses propres écrits. Il révèle une âme habitée d'un feu intérieur, vivant la tension entre l'infini de l'amour divin et sa soif d'y répondre pleinement. A travers un large choix de citations, le lecteur découvre une mystique dont le message résonne avec force aujourd'hui, dans l'élan de l'encyclique Dilexit nos du pape François.