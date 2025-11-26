Inscription
#Polar

Entre ses mains

Florian Dennisson, Lucinda Berry

Quand un enfant est accusé de meurtre, sa mère est prête à tout pour le protéger

Un jour d'été en Alabama, le corps de la femme du maire, sauvagement assassinée, est retrouvé sous un pont ferroviaire. A côté du cadavre se tient Mason Hill, l'enfant autiste de l'ancienne Miss USA, Genevieve Hill. Il n'en faut pas plus pour que les habitants de la région se forgent une opinion : le garçon est coupable. L'inspecteur chargé de l'affaire convoque Casey Walker, une pédopsychiatre spécialisée dans l'autisme, pour l'aider à y voir plus clair dans cette enquête. Mais plus Casey passe de temps avec la mère de Mason, plus elle est convaincue que l'ancienne reine de beauté fait bien plus que simplement protéger son fils. Lorsque Casey rencontre enfin Savannah, la soeur de Mason, ses doutes s'épaississent. La jeune femme semble taire bon nombre de secrets dérangeants et conduit Casey Walker à la découverte d'un autre meurtre dont les ramifications et les conséquences vont bien au-delà de tout ce qu'elle pouvait imaginer. Jusqu'où une mère peut-elle aller pour protéger son enfant ?

Chez Les éditions de l'Oiseau noir

Thrillers

Paru le 26/11/2025

341 pages

20,90 €

9782494715646
