#Album jeunesse

N'aie pas peur du noir, Philibert !

Alexis Nesme, Nadia Berkane

SI TU NE VAS PAS BIEN, QUE TU AS DES PETITS SOUCIS OU UN GROS CHAGRIN, FINETTE TROUVE TOUJOURS UN TRUC, UNE ASTUCE, POUR TE RENDRE LE SOURIRE ET TE SECOUER LES PUCES ! Philibert est un chat sociable et bavard qui a beaucoup d'imagination. Un peu trop à l'aise parfois, il aime jouer à l'aventurier et a toujours plein d'histoires à raconter ! En rentrant de balade, il va rendre visite à Finette et Chifoumi, mais un orage éclate et il se voit obligé de rester dormir chez ses amis. Finette ne comprend pas son hésitation, elle est plutôt douillette, sa maison ! Philibert finit par avouer qu'il a peur du noir et que c'est pour ça qu'il n'a jamais fait de soirée pyjama ! Entre maladresses et catastrophes hilarantes, Finette et Chifoumi arriveront-ils à donner assez de courage à Philibert pour qu'il affronte sa peur du noir ?

Par Alexis Nesme, Nadia Berkane
Chez Editions Oxymore

|

Auteur

Alexis Nesme, Nadia Berkane

Editeur

Editions Oxymore

Genre

Autres éditeurs (A à E)

N'aie pas peur du noir, Philibert !

Alexis Nesme, Nadia Berkane

Paru le 26/11/2025

32 pages

Editions Oxymore

14,95 €

9782385611224
