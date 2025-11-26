N'aie pas peur du noir, Philibert !

SI TU NE VAS PAS BIEN, QUE TU AS DES PETITS SOUCIS OU UN GROS CHAGRIN, FINETTE TROUVE TOUJOURS UN TRUC, UNE ASTUCE, POUR TE RENDRE LE SOURIRE ET TE SECOUER LES PUCES ! Philibert est un chat sociable et bavard qui a beaucoup d'imagination. Un peu trop à l'aise parfois, il aime jouer à l'aventurier et a toujours plein d'histoires à raconter ! En rentrant de balade, il va rendre visite à Finette et Chifoumi, mais un orage éclate et il se voit obligé de rester dormir chez ses amis. Finette ne comprend pas son hésitation, elle est plutôt douillette, sa maison ! Philibert finit par avouer qu'il a peur du noir et que c'est pour ça qu'il n'a jamais fait de soirée pyjama ! Entre maladresses et catastrophes hilarantes, Finette et Chifoumi arriveront-ils à donner assez de courage à Philibert pour qu'il affronte sa peur du noir ?