Une mère est seule à la maison avec ses deux enfants alors que, dehors, une tempête de neige fait rage. Pendant qu'elle couche son fils, elle entend un bruit qui lui fait froid dans le dos : des pas lourds montent l'escalier. Dans l'obscurité, elle aperçoit la silhouette d'un homme. Terrifiée, elle emmène ses enfants vers la partie la plus ancienne de la maison, là où se trouve une pièce secrète dissimulée derrière un mur. Ils s'y cachent pendant que l'homme les cherche, essayant d'attirer les enfants. La mère lutte pour rester calme et réfléchir. Doit-elle chercher une arme ou tenter de s'échapper ? Mais elle aperçoit à nouveau l'homme. Ce visage. Cette voix. Elle réalise immédiatement que la situation est bien pire que ce qu'elle pensait. Car désormais, elle sait exactement qui est l'intrus et ce qu'il veut...