Le Barbier, le Prêcheur et la Dame de pique

TROIS AMES PERDUES, SIX MOIS A VIVRE, UNE LISTE DE SALAUDS : BIENVENUE DANS L'OUEST, OU LA DERNIERE PRIERE SE MURMURE LA LAME A LA GORGE. Un barbier, condamné par la médecine, décide de buter les ordures qu'il a rasées de trop près. Six mois à vivre, une lame bien affûtée et une liste de salauds. Pour l'aider : un prêcheur orc bodybuildé qui cite la Bible entre deux mandales. A leurs côtés, une demi-elfe accro au poker qui tranche aussi bien qu'elle bluffe. Ensemble, ils taillent dans le gras d'un Ouest crasseux, où les sectes sacrifiées au dieu ancien côtoient les pires raclures de saloon. Trois fugitifs, trois armes, une mission : faire place nette avant l'oubli. Et croyez-le, ça va saigner.