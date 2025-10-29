Elisa se réveille le lendemain de ses 40 ans avec tous ses ancêtres dans son salon. Mine de rien, trente aïeux dans la même pièce, ça perturbe la routine. Surtout quand on vit seule depuis toujours. Elisa n'a pas d'amoureux, pas d'enfants et même pas de chat. Son silence quotidien était, jusque là, simplement interrompu par son travail (pas très passionnant), sa mère (bien trop intrusive), ses amies (toutes en couple) et son psy (qu'elle est sur le point de rendre fou). Cela dit, pour rompre sa solitude, Elisa pensait plutôt à un autre type de famille ! Perdue au milieu de cette foule en costume d'époque, Elisa comprend vite que le seul moyen de tous les faire repartir est d'entendre ce qu'ils ont à lui dire. Et s'ils étaient là pour l'aider à décider ce qu'elle doit faire de la seconde moitié de sa vie ? Auprès de mon arbre est un voyage initiatique plein d'humour qui questionne le lien entre notre chemin de vie et le vécu de nos ancêtres.