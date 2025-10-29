Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Auprès de mon arbre

Caroline Pascal, Caroline Pascal

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Elisa se réveille le lendemain de ses 40 ans avec tous ses ancêtres dans son salon. Mine de rien, trente aïeux dans la même pièce, ça perturbe la routine. Surtout quand on vit seule depuis toujours. Elisa n'a pas d'amoureux, pas d'enfants et même pas de chat. Son silence quotidien était, jusque là, simplement interrompu par son travail (pas très passionnant), sa mère (bien trop intrusive), ses amies (toutes en couple) et son psy (qu'elle est sur le point de rendre fou). Cela dit, pour rompre sa solitude, Elisa pensait plutôt à un autre type de famille ! Perdue au milieu de cette foule en costume d'époque, Elisa comprend vite que le seul moyen de tous les faire repartir est d'entendre ce qu'ils ont à lui dire. Et s'ils étaient là pour l'aider à décider ce qu'elle doit faire de la seconde moitié de sa vie ? Auprès de mon arbre est un voyage initiatique plein d'humour qui questionne le lien entre notre chemin de vie et le vécu de nos ancêtres.

Par Caroline Pascal, Caroline Pascal
Chez City Editions

|

Auteur

Caroline Pascal, Caroline Pascal

Editeur

City Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Auprès de mon arbre par Caroline Pascal, Caroline Pascal

Commenter ce livre

 

Auprès de mon arbre

Caroline Pascal, Caroline Pascal

Paru le 29/10/2025

332 pages

City Editions

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824626994
9782824626994
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.