CETTE EDITION COLLECTOR N&B, GRAND FORMAT, DE L'ADAPTATION DE "KERNOK LE PIRATE" EST SIGNEE PAR RIFF REB'S, AUTEUR VIRTUOSE RECONNU POUR SA "TRILOGIE MARITIME" PARUE DANS LA COLLECTION NOCTAMBULE. Un soir de tempête, Kernok, pirate sans pitié, se fait prédire l'avenir avant un nouveau départ en mer : la sorcière de la baie de Pempoul lui annonce une mort prochaine, tel un couperet menaçant. Cette prédiction dictera alors son chemin de vie... Premier roman d'Eugène Sue, ce récit palpitant est un petit chef-d'oeuvre d'aventure féroce et d'humour noir, magistralement adapté par Riff Reb's, auteur virtuose de "La Trilogie maritime", publiée dans la collection Noctambule. Cette édition collector N&B, grand format, sublimée par la profondeur des noirs et la luminosité des blancs, est agrémentée d'un cahier graphique et d'un magnifique tirage inédit.