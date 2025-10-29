Le vent des secrets

En pleine monarchie de Juillet, Constance, fille de riches bourgeois parisiens, est le fruit d'une éducation nourrie par les idéaux républicains. Mais cela n'empêche pas ses parents d'espérer pour elle un mariage avantageux et une accession à la noblesse. C'est ainsi qu'ils jettent leur dévolu sur Ils jettent leur dévolu sur Emilien de Caubernet, un pharmacien prometteur. Si ce mariage de raison est la garantie d'aisance et de sécurité, Constance s'ennuie rapidement dans ces cercles conservateurs où tout sentiment est réprimé et où les femmes ne servent que de faire-valoir à leur mari. Constance se réfugie alors dans son domaine du Mâconnais, loin des cancans parisiens et de la révolution de 1848 qui se prépare. Mais l'arrivée d'un jeune et beau précepteur pour son petit-frère, passionné par les arts et la politique, pourrait bien faire vaciller le fragile équilibre de cette vie tranquille...