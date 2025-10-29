La fin de la Yougoslavie

14 décembre 2025 : anniversaire des 30 ans des Accords de Dayton qui ont mis fin aux conflits en Bosnie. Aux termes d'une enquête, dans les archives et sur le terrain, Frédéric Saillot montre qu'on assiste en 2025 aux dernières évolutions de l'échec du projet de construction d'un Etat multiethnique répondant aux normes démocratiques, tel qu'il a été proclamé pour justifier les décisions prises par les différentes instances de la "communauté internationale" et par les Etats impliqués. Les raisons invoquées pour ces prises de décision étaient humanitaires, afin d'empêcher les nettoyages ethniques, expression apparue à l'occasion des conflits en Croatie puis en Bosnie, la plupart du temps appliquée exclusivement aux Serbes. Outre les relations entre communautés, la politique internationale a joué un rôle essentiel dans l'éclatement de ces conflits, qu'elle a en partie instrumentalisés. Ce sont ces manoeuvres et ces non-dits que le livre met en lumière pour tenter de déterminer les vraies causes de ces conflits atroces. Après un doctorat es lettres et des années d'enseignement, Frédéric Saillot a sillonné les pays de l'ex-Yougoslavie depuis 2004. Il collabore au site Balkans Infos et a publié un ouvrage remarqué, Racak, de l'utilité des massacres (L'Harmattan 2010).