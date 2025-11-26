Inscription
#Imaginaire

Le Horla suivi de L'Héritage

Guy de Maupassant

ActuaLitté
Quel est cet être impalpable et mystérieux, cette présence tapie dans l'ombre, prête à bondir pour posséder sa proie ? Persuadé que quelque chose le guette, un homme relate dans son journal la traque insensée qu'il entreprend contre cette étrange créature. Et le lecteur assiste, impuissant, à son inexorable chute dans les abîmes de la folie... Inspiré des propres hallucinations de l'auteur en proie à la maladie, Le Horla manie avec un talent redoutable le doute, la démence et l'angoisse qui font de cette nouvelle un incontournable de la littérature fantastique. Le Horla est suivi de L'Héritage. Dossier pédagogique 4e - La fiction pour interroger le réel.

Par Guy de Maupassant
Chez J'ai lu

|

Auteur

Guy de Maupassant

Editeur

J'ai lu

Genre

Fantastique

Le Horla suivi de L'Héritage

Guy de Maupassant

Paru le 26/11/2025

160 pages

J'ai lu

2,00 €

9782290431948
