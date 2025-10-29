Chers confrères

Le recueil de dessins satiriques sur la profession d'avocat(e) à lire ou relire pour rire ou sourire Ouvrage de dessins d'humour en noir et blanc pleine page, ayant pour thème les avocats et leur quotidien : au sein de leur cabinet, au tribunal, dans leurs relations avec leurs clients, leurs confrères et consoeurs, avec les magistrats ... Des références à des situations que chacun a pu rencontrer dans son exercice professionnel et qui parlent à chacun Un livre qui peut facilement être offert en cadeau à un(e) avocat(e), un(e) étudiant(e) en droit Les dessins sont inspirés par des scènes que chaque avocat a pu rencontrer dans sa pratique professionnelle, avec également une dimension critique (dysfonctionnement de la justice, sexisme au sein de la profession...).