#Essais

Chers confrères

Léna Bojko

ActuaLitté
Le recueil de dessins satiriques sur la profession d'avocat(e) à lire ou relire pour rire ou sourire Ouvrage de dessins d'humour en noir et blanc pleine page, ayant pour thème les avocats et leur quotidien : au sein de leur cabinet, au tribunal, dans leurs relations avec leurs clients, leurs confrères et consoeurs, avec les magistrats ... Des références à des situations que chacun a pu rencontrer dans son exercice professionnel et qui parlent à chacun Un livre qui peut facilement être offert en cadeau à un(e) avocat(e), un(e) étudiant(e) en droit Les dessins sont inspirés par des scènes que chaque avocat a pu rencontrer dans sa pratique professionnelle, avec également une dimension critique (dysfonctionnement de la justice, sexisme au sein de la profession...).

Par Léna Bojko
Chez LexisNexis

Auteur

Léna Bojko

Editeur

LexisNexis

Genre

Histoire du droit

Chers confrères

Léna Bojko

Paru le 05/11/2025

150 pages

LexisNexis

20,00 €

ActuaLitté
9782711043491
