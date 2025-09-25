Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Au service de l'Etat

Matthieu Depee

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Vingt ans ans dans l'ombre, dans les Forces Spéciales au service de l'Etat. Les choix stratégiques et les décisions au plus haut sommet du commandement racontés et expliqués par un commando décoré à plus de dix reprises. Plongez au coeur des opérations les plus secrètes et intenses des forces spéciales françaises à travers le récit d'un ancien combattant d'élite devenu chevalier de la légion d'honneur après avoir reçu dix citations au combat. Matthieu Dépée, ex-membre des forces spéciales françaises et chef de groupe au sein du CTLO (Contre-Terrorisme et Libération d'Otages), revient sur vingt années de missions menées aux quatre coins du globe. De l'interception d'un Go-Fast en Méditerranée à l'assaut d'une position ennemie dans le désert malien, en passant par la traque de pirates au large des Seychelles, mais aussi seul face à sept terroristes armés, il livre un témoignage brut, sans fard, sur la vie d'un soldat en première ligne. Mais ce livre ne se limite pas à une succession de missions et d'actions spectaculaires. Il répond à une question essentielle : au-delà des opérations, comment se prennent les décisions qui changent le cours des conflits ? Quelle est la relation entre le chef de l'Etat qui, depuis son bureau, valide une intervention et l'opérateur commando qui, sur le terrain, met sa vie en jeu pour l'exécuter ? Chaque chapitre nous emmène au coeur de l'action, dans un récit immersif où chaque seconde compte. Entre le fracas des armes, l'adrénaline des interventions et la perte de camarades d'armes, l'auteur nous plonge dans une réalité souvent méconnue du grand public. Mais il explore aussi l'impact psychologique et humain de ces décisions sur les hommes en première ligne, ceux qui portent physiquement et mentalement le poids de chaque opération. Un témoignage poignant sur le sacrifice, la fraternité et la résilience, qui vous plongera dans la réalité des opérations spéciales françaises comme jamais auparavant.

Par Matthieu Depee
Chez Solar

|

Auteur

Matthieu Depee

Editeur

Solar

Genre

Sports de combat

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Au service de l'Etat par Matthieu Depee

Commenter ce livre

 

Au service de l'Etat

Matthieu Depee

Paru le 25/09/2025

336 pages

Solar

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782263191091
9782263191091
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.