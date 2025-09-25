Vingt ans ans dans l'ombre, dans les Forces Spéciales au service de l'Etat. Les choix stratégiques et les décisions au plus haut sommet du commandement racontés et expliqués par un commando décoré à plus de dix reprises. Plongez au coeur des opérations les plus secrètes et intenses des forces spéciales françaises à travers le récit d'un ancien combattant d'élite devenu chevalier de la légion d'honneur après avoir reçu dix citations au combat. Matthieu Dépée, ex-membre des forces spéciales françaises et chef de groupe au sein du CTLO (Contre-Terrorisme et Libération d'Otages), revient sur vingt années de missions menées aux quatre coins du globe. De l'interception d'un Go-Fast en Méditerranée à l'assaut d'une position ennemie dans le désert malien, en passant par la traque de pirates au large des Seychelles, mais aussi seul face à sept terroristes armés, il livre un témoignage brut, sans fard, sur la vie d'un soldat en première ligne. Mais ce livre ne se limite pas à une succession de missions et d'actions spectaculaires. Il répond à une question essentielle : au-delà des opérations, comment se prennent les décisions qui changent le cours des conflits ? Quelle est la relation entre le chef de l'Etat qui, depuis son bureau, valide une intervention et l'opérateur commando qui, sur le terrain, met sa vie en jeu pour l'exécuter ? Chaque chapitre nous emmène au coeur de l'action, dans un récit immersif où chaque seconde compte. Entre le fracas des armes, l'adrénaline des interventions et la perte de camarades d'armes, l'auteur nous plonge dans une réalité souvent méconnue du grand public. Mais il explore aussi l'impact psychologique et humain de ces décisions sur les hommes en première ligne, ceux qui portent physiquement et mentalement le poids de chaque opération. Un témoignage poignant sur le sacrifice, la fraternité et la résilience, qui vous plongera dans la réalité des opérations spéciales françaises comme jamais auparavant.