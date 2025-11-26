Ce beau livre du photographe et cinéaste Vincent Munier accompagne la sortie du film "Le Chant des forêts" , au cinéma le 17 décembre 2025. Synopsis : Après "La Panthère des neiges" , Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C'est ici qu'il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l'affût dans les bois. Il est l'heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage.