#Beaux livres

Le chant des forêts

Vincent Munier

ActuaLitté
Ce beau livre du photographe et cinéaste Vincent Munier accompagne la sortie du film "Le Chant des forêts" , au cinéma le 17 décembre 2025. Synopsis : Après "La Panthère des neiges" , Vincent Munier nous invite au coeur des forêts des Vosges. C'est ici qu'il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l'affût dans les bois. Il est l'heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage.

Par Vincent Munier
Chez Kobalann

|

Auteur

Vincent Munier

Editeur

Kobalann

Genre

Photographes

Le chant des forêts

Vincent Munier

Paru le 26/11/2025

224 pages

Kobalann

50,00 €

ActuaLitté
9791096728060
© Notice établie par ORB
