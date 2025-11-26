Inscription
#Essais

Apollinaire, intertexte européen

Jeanne Véron, Luc Fraisse, Laurence Campa

La journée d'études Apollinaire, intertexte européen, dont sont issus ces actes augmentés, a rassemblé des intervenants en littérature et en philosophie, mêlant spécialistes d'Apollinaire et experts d'autres auteurs, rattachés à des universités d'Allemagne, de France, de Norvège et du Royaume-Uni. En est résultée une diversité des approches comme des thématiques, unifiées sous la question de la postérité de l'oeuvre de Guillaume Apollinaire dans les Beaux-Arts européens, à travers une multiplicité de langues et de supports artistiques. De la littérature au paysagisme, en passant par la peinture, la sculpture et la musique, ces contributions éclairent de lumières nouvelles l'oeuvre apollinarienne qui voyage "A travers l'Europe vêtue de petits feux multicolores" .

Par Jeanne Véron, Luc Fraisse, Laurence Campa
Chez Hermann

|

Auteur

Jeanne Véron, Luc Fraisse, Laurence Campa

Editeur

Hermann

Genre

Littérature comparée

Retrouver tous les articles sur Apollinaire, intertexte européen par Jeanne Véron, Luc Fraisse, Laurence Campa

Commenter ce livre

 

Apollinaire, intertexte européen

Jeanne Véron, Luc Fraisse

Paru le 26/11/2025

184 pages

Hermann

35,00 €

9791037046604
© Notice établie par ORB
plus d'informations

