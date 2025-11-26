La journée d'études Apollinaire, intertexte européen, dont sont issus ces actes augmentés, a rassemblé des intervenants en littérature et en philosophie, mêlant spécialistes d'Apollinaire et experts d'autres auteurs, rattachés à des universités d'Allemagne, de France, de Norvège et du Royaume-Uni. En est résultée une diversité des approches comme des thématiques, unifiées sous la question de la postérité de l'oeuvre de Guillaume Apollinaire dans les Beaux-Arts européens, à travers une multiplicité de langues et de supports artistiques. De la littérature au paysagisme, en passant par la peinture, la sculpture et la musique, ces contributions éclairent de lumières nouvelles l'oeuvre apollinarienne qui voyage "A travers l'Europe vêtue de petits feux multicolores" .