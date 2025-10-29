Si les Français ne se comprennent pas, c'est parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Enfin un ouvrage les rassemble ! A travers plus de 1500 définitions soigneusement choisies, le Dico français/français vous apprendra à décoder le langage des stars du show-biz, des start-up, des journalistes, des ados, des flics, de la food, de la beauty, du foot, de l'immobilier, des arrière-grands parents, des aristos, des critiques littéraires, et même des boomers. RICHE, ACTUEL, ET PLEIN D'HUMOUR, C'EST L'OUTIL IDEAL POUR BRILLER PARTOUT EN SOCIETE (OU AU MOINS PIGER CE QU'ON VOUS RACONTE)