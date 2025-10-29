Inscription
#Bande dessinée

Le dico français-français

Philippe Vandel

ActuaLitté
Si les Français ne se comprennent pas, c'est parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Enfin un ouvrage les rassemble ! A travers plus de 1500 définitions soigneusement choisies, le Dico français/français vous apprendra à décoder le langage des stars du show-biz, des start-up, des journalistes, des ados, des flics, de la food, de la beauty, du foot, de l'immobilier, des arrière-grands parents, des aristos, des critiques littéraires, et même des boomers. RICHE, ACTUEL, ET PLEIN D'HUMOUR, C'EST L'OUTIL IDEAL POUR BRILLER PARTOUT EN SOCIETE (OU AU MOINS PIGER CE QU'ON VOUS RACONTE)

Par Philippe Vandel
Chez Calmann-Lévy

|

Auteur

Philippe Vandel

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Humour

Le dico français-français

Philippe Vandel

Paru le 29/10/2025

288 pages

Calmann-Lévy

15,90 €

ActuaLitté
9782702186688
© Notice établie par ORB
