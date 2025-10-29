Inscription
#Essais

Le football selon moi

Daniel Riolo, A préciser

ActuaLitté
Dans Le Football selon moi, Daniel Riolo partage ses souvenirs autant qu'il détaille par petites touches sa vision du football. Il propose de A comme After à Z comme Zidane une rencontre footballistique idéale avec les joueurs, les clubs, les stades, les présidents qu'il a aimés, critiqués, adorés, détestés... mais pas seulement. After - Agent - Ancelotti - Baggio - Barça - Benzema - Canal+ - Clubisme - Deschamps - Enrique - Fernandez - Henry - Hymne - Juventus Turin - Maradona - Materazzi - Mbappé - Messi et Ronaldo - Merguez - Neymar - Olympique de Marseille - Parc des Princes - Maradona - Platini - Qatar - Rai - Real Madrid - Remontada - Ronaldo - Schillaci - Supporter et Ultras - Susic - Verratti - Var - Violence - X - Zidane - etc.

Par Daniel Riolo
Chez Marabout

|

Auteur

Daniel Riolo, A préciser

Editeur

Marabout

Genre

Football

Le football selon moi

Daniel Riolo, A préciser

Paru le 29/10/2025

224 pages

Marabout

19,90 €

ActuaLitté
9782501193528
