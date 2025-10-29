Les héritiers des chimères

L'empereur vient de mourir. Héritier d'un pouvoir sacré conféré par des divinités appelées chimères, il confie les rênes du gouvernement à son fidèle conseiller, Li-Peng, en attendant que sa fille puisse lui succéder. Li-Peng ordonne aussitôt la capture de tous les enfants nés le jour de la mort du souverain : on les prétend maudits, et ils pourraient interférer avec la transmission légitime du pouvoir des chimères. Mais les années passent, et la jeune impératrice Meï-Suke ne parvient toujours pas à se connecter à son don. Li-Peng, de plus en plus inquiet, est persuadé que "le bon maudit" court toujours. Alors que les efforts de l'armée s'intensifient, l'orphelin Ryu doit redoubler de prudence s'il ne veut pas tomber entre les griffes de cet empire implacable.