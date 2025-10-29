Grand-mère, raconte-moi ton histoire

Toutes les grands-mères ont des histoires à raconter, des récits nostalgiques, des souvenirs et des anecdotes sur leur vie. Des vies riches et passionnantes dont nous ne connaissons souvent que des fragments. Grâce à ce journal à offrir à votre grand-mère, elle pourra consigner tous les souvenirs qu'elle souhaite préserver, partager et transmettre à sa famille. Histoires de leur enfance, années d'école, débuts dans la vie d'adulte, aspirations, réussites, pensées intimes... Il suffit de se laisser guider par les questions pour donner vie au passé. Une fois rempli, ce journal écrit par la main de votre grand-mère et agrémenté de photographies à coller au fil des pages constituera un merveilleux témoignage de son parcours. Il deviendra un lien entre les générations de votre famille. Un objet unique, un précieux trésor familial.