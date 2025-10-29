Inscription
#Essais

Le nouveau capitalisme criminel

Jean-François Gayraud

Financiarisé, mondialisé et dérégulé à l'excès, le capitalisme n'est-il pas devenu criminogène, tant il offre désormais d'opportunités et d'incitations aux déviances frauduleuses ? C'est ce qu'indique la dimension criminelle qu'ont prise certaines crises financières, au Japon, en Albanie, en Espagne ou encore au Mexique et en Colombie. C'est ce qu'implique l'extension du trading de haute fréquence, qui permet de négocier à la nanoseconde des milliers d'ordres de Bourse. Et c'est enfin ce qu'induit le blanchiment d'argent sale à travers les narcobanques. Eclairant toujours plus profondément la géoéconomie et la géopolitique du crime organisé, Jean-François Gayraud montre ici que, sur les marchés financiers, le crime est parfois si systématique qu'il en devient systémique dans ses effets. De curieuses coopérations et hybridations se nouent ainsi entre criminels en col blanc, gangsters traditionnels et hommes politiques corrompus. Il s'interroge aussi sur le devenir de la finance : portée par sa seule volonté de puissance, par-delà le bien et le mal, n'est-elle pas en train de s'affranchir de la souveraineté des Etats ? Dès lors, face à des puissances financières aux arcanes si sombres, quelle liberté reste-t-il ?

Par Jean-François Gayraud
Chez Editions Odile Jacob

|

Auteur

Jean-François Gayraud

Editeur

Editions Odile Jacob

Genre

Sociologie

Le nouveau capitalisme criminel

Jean-François Gayraud

Paru le 29/10/2025

400 pages

Editions Odile Jacob

11,50 €

9782415013547
