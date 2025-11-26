Inscription
#Imaginaire

Credo Potestae Divyna

Oscuria bloodwitch Luz, Bloodwitch Luz Oscuria

Dans Son infinie bonté, la Déesse Ivy créa un monde partagé en différentes sphères, une pour chaque type de créatures qui accepterait de La vénérer. C'est ainsi que naquirent les Terres Divynes. Parmi ces différents territoires figurait la sphère Vampire qui, comme son nom l'indique, abritait notamment des êtres de la nuit, des Vampires jusqu'aux Lycans, mais aussi bien d'autres créatures, et même des mortels. C'est à Pandémonia, capitale de la sphère Vampire, qu'allait se réfugier Kate-Lynn, jeune mortelle devenue Vampire sans le vouloir, sur conseil de son Sire. Il lui avait promis de l'y rejoindre, mais rien n'allait se passer comme prévu...

Par Oscuria bloodwitch Luz, Bloodwitch Luz Oscuria
Chez Luz Oscuria

|

Auteur

Oscuria bloodwitch Luz, Bloodwitch Luz Oscuria

Editeur

Luz Oscuria

Genre

Fantastique

Retrouver tous les articles sur Credo Potestae Divyna par Oscuria bloodwitch Luz, Bloodwitch Luz Oscuria

Commenter ce livre

 

Credo Potestae Divyna

Oscuria bloodwitch Luz, Bloodwitch Luz Oscuria

Paru le 26/11/2025

816 pages

Luz Oscuria

23,99 €

9782492101434
