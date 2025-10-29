Une hypothèse inutile : tel était le statut de Dieu dans la science nouvelle, répondit Laplace à Napoléon. De l'essor des découvertes du xixe siècle jusqu'aux avancées de l'intelligence artificielle, cet ouvrage retrace la diffusion d'un esprit et d'un langage scientifiques, héritiers des Lumières, où la référence à Dieu s'est effacée. Pourtant, l'athéisme qui en a résulté n'a concerné qu'une province de l'humanité, celle que constitue l'Occident chrétien, où la profession de foi définit l'appartenance religieuse. Il a fallu s'adapter à une vie sans Dieu, à l'aide de substituts, notamment idéologiques. Pour les religions ritualistes, l'absence du mot "Dieu" dans le langage scientifique n'a pas été perçue comme problématique. Ainsi, la pensée juive traditionnelle ne suppose pas l'adhésion à une profession de foi comme condition d'appartenance. A la lumière de la multiplicité des noms divins bibliques et de l'évolution postbiblique du judaïsme, l'auteur propose une étude originale des textes du monde hébraïque, faisant apparaître une forme de déconstruction de Dieu. De la modernité scientifique à la relecture de l'héritage hébraïque, pour un athéisme éclairé, un essai unique sur l'effacement du nom "Dieu" .