#Roman francophone

Mon boss, le pire ex de ma vie !

Lila Collins

ActuaLitté
Avoir comme nouveau Boss son ex-sex-friend, check. Omettre de lui parler de son fils de cinq ans, double check... Lui cacher qu'il en est le papa, triple check... Lily a un poste de rêve : directrice financière d'une société de cosmétiques bio. Suite à la crise actuelle, Durasex, plus grosse entreprise de préservatifs au monde, les sauve d'une fermeture certaine en les rachetant. Tout irait donc pour le mieux si son nouveau Boss, Thomas Savage, n'était pas son ex-sex-friend, celui qui lui a fait tourner la tête et le coeur pendant ses études. Thomas, l'homme le plus sexy qu'elle ait rencontré. Thomas, le séducteur invétéré. Thomas, le connard arrogant. Thomas, le meilleur amant qu'elle ait connu. Mais, surtout... Thomas, le père de son fils, Léo. L'enfant qu'elle lui avait promis de ne pas garder avant que leurs chemins ne se séparent six ans plus tôt...

Par Lila Collins
Chez Butterfly

|

Auteur

Lila Collins

Editeur

Butterfly

Genre

Romance sexy

Mon boss, le pire ex de ma vie !

Lila Collins

Paru le 26/11/2025

Butterfly

8,90 €

ActuaLitté
9782487990197
