La favorite

Delta n'est plus un oiseau de nuit, c'est une prisonnière du pouvoir. Enfermée dans le harem de Caeso, le fils du dirigeant, elle n'est plus qu'un pion dans un jeu d'influence et de domination, destinée à devenir sa favorite. Mais derrière les dorures du palais, les complots grondent et les masques tombent. Pour survivre, Delta va devoir apprendre à manoeuvrer dans un monde de faux-semblants, d'alliances dangereuses et de trahisons silencieuses. Chaque sourire peut cacher une lame, chaque geste une menace. Pourtant, même en cage, son rêve de liberté n'a jamais été aussi fort. Mais Septimus, l'ombre tapie derrière le trône, veille. Et il est prêt à tout pour la briser. Même à s'en prendre à ceux qu'elle aime.