#Album jeunesse

L'enfant et la baleine

Benji Davies

Un coffret qui réunit l'album L'Enfant et la Baleine de Benji Davies en version cartonnée, et une très jolie baleine au crochet. L'Enfant et la Baleine : une histoire intemporelle Noé vit au bord de la mer avec son papa et leurs six chats. Une nuit, la tempête fait rage. Le lendemain, Noé va sur la plage et aperçoit une forme au loin. Il découvre alors une petite baleine échouée ! Vite, il l'emmène dans sa maison et fait tout pour qu'elle se sente bien. Il lui fait couler un bain froid et lui raconte sa vie. Quand son père rentre, Noé ne lui parle pas de son invitée. Il pourrait se fâcher... Pourtant, lorsque celui-ci la découvre, il ne se met pas en colère, et comprend que son fils se sent bien seul. Mais c'est la mer, la vraie maison de la baleine, et Noé doit accepter de lui dire au revoir. Ils se retrouveront peut-être un jour, qui sait... Coup de coeur assuré pour un cadeau de fin d'année, de naissance ou d'anniversaire. Un joli coffret à la fabrication soignée Un joli coffret qui réunit un album entièrement illustré et une jolie peluche au crochet, et constitue un cadeau parfait pour une naissance ou un anniversaire.

Par Benji Davies
Chez Editions Milan

|

Auteur

Benji Davies

Editeur

Editions Milan

Genre

Milan

L'enfant et la baleine

Benji Davies

Paru le 19/11/2025

32 pages

Editions Milan

18,90 €

9782408062880
