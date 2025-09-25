Rendre à nouveau disponibles des oeuvres introuvables, insoupçonnées ou inédites, telle est la vocation de la collection " Le Domaine ". Cet ultime diptyque d'Emmanuel Bove, composé de Départ dans la nuit , écrit à Alger en 1943 et dédié au général de Gaulle, et de Non-lieu , écrit durant l'été 1944, est le plus paradoxal des romans d'évasion. L'ultime diptyque de l'auteur du Piège est le plus paradoxal des romans d'évasion Prisonnier dans le camp de Biberbrach, où lui et ses camarades ont été conduits au terme d'un voyage de douze jours dans un wagon à vaches, le narrateur de Départ dans la nuit finit, à la faveur d'un transfert, par mettre son plan d'évasion à exécution en entraînant des compagnons réticents. Assassinant au passage deux sentinelles allemandes, il y gagne moins de liberté qu'un surcroît d'angoisse et de solitude... Ecrit à Alger en 1943 et dédié au général de Gaulle, ce roman d'évasion se poursuit avec Non-lieu , achevé l'année suivante. Le narrateur, ayant fini par rejoindre la France occupée, erre désormais sans espoir dans un pays avachi par la débâcle, parmi ses proches et ses compatriotes indifférents. Son fantasme d'héroïsme se mue en course à l'abîme... Publiées par l'entremise d'Albert Camus et de Marcel Aymé, ces deux oeuvres forment un diptyque qui constitue le testament d'Emmanuel Bove (1898-1945), " saint patron des écrivains purs, selon Peter Handke, plus que Kafka et de la même façon que Tchekhov et Fitzgerald ".