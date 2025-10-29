Inscription
#Essais

Hommage aux Sims

Philippe Vallotti

Les Sims : et le joueur devient créateur. La saga qui a transformé notre manière de jouer, de ses origines à son héritage ! Lorsque Will Wright fait paraître, le 4 février 2000, son "jouet" de simulation humaine, il ne sait pas qu'il est sur le point de révolutionner notre rapport au jeu... Donnant par la même occasion naissance à un genre : le sandbox. Du simlish aux codes de triche en passant par la dangereuse plante vache, l'imaginaire loufoque des Sims a durablement marqué la pop culture. Comment un jeu si incongru, sans vainqueur ni règles, a-t-il pu rencontrer un tel succès et devenir un réel phénomène de société ? Comment a-t-il changé le paysage vidéoludique à tout jamais ? Et pourquoi n'a-t-il toujours pas été détrôné aujourd'hui ? Il s'agit peut-être du premier jeu qui a, en quelque sorte, échappé à ses créateurs ! Minecraft, Animal Crossing ou encore Roblox, le système à fait depuis bien des émules ! Par le biais de dossiers et d'entretiens exclusifs avec des membres de l'équipe ayant travaillé sur le jeu et des acteurs de sa communauté, découvrez Les Sims comme vous ne l'aviez jamais vu. "Le jeu est ce que les joueurs en font". Will Wright, créateur des Sims

Chez Ynnis Editions

Paru le 29/10/2025

128 pages

Ynnis Editions

19,95 €

9782376975854
