Peut-on encore croire en l'avenir quand la planète s'épuise ? Un essai de Vinz Kanté, à la fois récit personnel d'un changement de vie et invitation à mieux comprendre les enjeux écologiques. En 2020, Vinz Kanté laisse derrière lui son poste d'animateur radio, la dopamine du succès et les voyages à l'autre bout du monde. Un éveil écologique, qui l'emmène à changer radicalement de valeurs et de parcours. C'est la naissance de " Limit ", un média engagé proposant des entretiens au long cours avec des scientifiques, des philosophes et des activistes afin de répondre à la seule question qui vaille : alors que la planète montre des signes d'épuisement, l'espoir est-il encore permis ? Dans cet essai militant, Vinz Kanté déploie une réflexion percutante sur les limites de notre civilisation et les pistes pour inventer un avenir plus vivable. Il s'agit de refuser le fatalisme et la passivité. Se réapproprier notre pouvoir d'agir, c'est déjà un premier pas pour changer les choses. La révolution, probablement la dernière, ne fait que commencer. C'est un défi de taille, mais aussi une chance rare : à nous de la saisir. Alors, prêts ? Il est temps de reprendre le contrôle.