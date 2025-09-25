Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Reprendre le contrôle

Vinz Kanté

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Peut-on encore croire en l'avenir quand la planète s'épuise ? Un essai de Vinz Kanté, à la fois récit personnel d'un changement de vie et invitation à mieux comprendre les enjeux écologiques. En 2020, Vinz Kanté laisse derrière lui son poste d'animateur radio, la dopamine du succès et les voyages à l'autre bout du monde. Un éveil écologique, qui l'emmène à changer radicalement de valeurs et de parcours. C'est la naissance de " Limit ", un média engagé proposant des entretiens au long cours avec des scientifiques, des philosophes et des activistes afin de répondre à la seule question qui vaille : alors que la planète montre des signes d'épuisement, l'espoir est-il encore permis ? Dans cet essai militant, Vinz Kanté déploie une réflexion percutante sur les limites de notre civilisation et les pistes pour inventer un avenir plus vivable. Il s'agit de refuser le fatalisme et la passivité. Se réapproprier notre pouvoir d'agir, c'est déjà un premier pas pour changer les choses. La révolution, probablement la dernière, ne fait que commencer. C'est un défi de taille, mais aussi une chance rare : à nous de la saisir. Alors, prêts ? Il est temps de reprendre le contrôle.

Par Vinz Kanté
Chez Editions Tana

|

Auteur

Vinz Kanté

Editeur

Editions Tana

Genre

Eco-gestes, éco-citoyenneté

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Reprendre le contrôle par Vinz Kanté

Commenter ce livre

 

Reprendre le contrôle

Vinz Kanté

Paru le 25/09/2025

135 pages

Editions Tana

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791030106039
9791030106039
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.