L'absence est une femme aux cheveux noirs

Emilienne Malfatto, Rafael Roa

C'est un pays qui veut et qui ne veut pas se souvenir. Ce sont les fantômes de la dictature et les noyés d'un fleuve mensonger. C'est la recherche d'une forme de vérité dans les rues de Buenos Aires et dans les villes argentines où trente mille personnes ont disparu lors de la dernière dictature, et où des centaines d'enfants furent volés par les militaires pour éradiquer le "gène rouge". Quarante ans après le retour de la démocratie, dans un pays qui vient de voter contre lui-même, il manque encore des gens en Argentine. Les familles attendent. Certaines personnes ignorent qui elles sont réellement. Dans ce flou permanent, une femme, la narratrice, cherche à percevoir des fragments de cette mémoire fuyante sur une terre où, peut être, s'est jouée une partie de sa propre histoire familiale.

Paru le 26/11/2025

192 pages

8,20 €

9782290408148
