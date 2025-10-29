Inscription
#Essais

Les carnets d'Eugénie Riu

Jean Ponsignon

Le contenu de ces carnets est stupéfiant et plein d'intérêt sur la vie au début de la troisième République. Stupéfiant par la vivacité avec laquelle une enfant de 11 ans qui vient de passer plusieurs années en Algérie et en Tunisie décrit chacune de ses journées à Versailles, Chamesson et Paris avec un luxe de détails , tout est raconté par le menu avec fraîcheur et impertinence. Ces carnets décrivent : Les cours privés où elle est une élève moyenne, mais où elle ne nous fait grâce d'aucun point bon ou mauvais. On y découvre le contenu de l'enseignement à cette époque La vie en province où elle se sent très parisienne quand elle décrit les bourguignons si différents des personnages qu'elle côtoie à Versailles et à Paris Les événements quotidiens : mort, suicide, divorce et même un assassinat. Mais là où l'intérêt historique devient extrême c'est quand elle détaille tout ce qu'elle visite : Expositions Universelles de 1879 et 1889, musées, salons de peinture, cirque de Bidel, chevauchées de Buffalo Bill, tout ce qu'elle voit au théâtre , les succès sont détaillés et les acteurs décrits. Les séances de l'Assemblée Nationale (dont son père est gouverneur militaire) où sa maman l'emmène fréquemment. Elle dit ce qu'elle pense de la qualité des débats et de l'intérêt des intervenants avec une plume féroce Les personnages : (militaires, hommes politiques, artiste, mais aussi parfois quelques " braves gens " venus de Côte d'Or où d'Algérie Puis devenue jeune femme elle ne nous cache rien de son envie de se marier et de son incapacité à trouver un fiancé qui lui plaise, sauf bien entendu celui qui ne veut rien savoir

Chez Feuillage

Paru le 29/10/2025

140 pages

Feuillage

15,00 €

9782373972207
