Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Sociologie Volume 16, N°4/2025

Collectif

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
In memoriam Michael Burawoy par Quentin Ravelli ENQUETES Philippe Longchamp, Marion Braizaz, Amal Tawfik, Kevin Toffel Institutions fortes, dispositions faibles ? De la durabilité de l'ascétisme chez les ex-sportif·ves de haut niveau Joanie Cayouette-Remblière, Eric Charmes, Hélène Steinmetz A qui profite le voisinage ? Le voisinage au prisme des classes sociales Shirine Abdoul Carime, Amélia Legavre, Laure Sève Paroles d'enfants, attentes d'adultes : ce que " bien " parler de soi veut dire Théories et méthodes Aleksandr Lutsenko L'entretien exégétique. Un outil pour décrypter le comportement public des élites BILAN Philippe Steiner La sociologie, la science sociale du vivant et la domination. A propos de deux ouvrages de Bernard Lahire

Par Collectif
Chez Presses Universitaires de France - PUF

|

Auteur

Collectif

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Sociologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sociologie Volume 16, N°4/2025 par Collectif

Commenter ce livre

 

Sociologie Volume 16, N°4/2025

Collectif

Paru le 26/11/2025

Presses Universitaires de France - PUF

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782130877998
9782130877998
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La rentrée littéraire que personne n'a vue : 28 romans qui bouleversent tout en silence Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co Corée du Sud : une institutrice menacée après avoir “demandé” une bibliothèque Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.