Sociologie Volume 16, N°4/2025

In memoriam Michael Burawoy par Quentin Ravelli ENQUETES Philippe Longchamp, Marion Braizaz, Amal Tawfik, Kevin Toffel Institutions fortes, dispositions faibles ? De la durabilité de l'ascétisme chez les ex-sportif·ves de haut niveau Joanie Cayouette-Remblière, Eric Charmes, Hélène Steinmetz A qui profite le voisinage ? Le voisinage au prisme des classes sociales Shirine Abdoul Carime, Amélia Legavre, Laure Sève Paroles d'enfants, attentes d'adultes : ce que " bien " parler de soi veut dire Théories et méthodes Aleksandr Lutsenko L'entretien exégétique. Un outil pour décrypter le comportement public des élites BILAN Philippe Steiner La sociologie, la science sociale du vivant et la domination. A propos de deux ouvrages de Bernard Lahire