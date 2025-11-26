Inscription
#Essais

Le syndrôme du Titanic des métropoles littorales

Valérie Lavaud-Letilleul

ActuaLitté
En ce début de XXI ? siècle qui prend des airs de pré-catastrophe urbaine en bord de mer, quel est l'avenir du modèle métropolitain à Dunkerque, Rouen, Le Havre, Brest, Nantes, Bordeaux, Montpellier, Marseille, Toulon ou Nice ? De quelle nature est le drame à venir ? Aquatique, avec la submersion, l'érosion et la montée des eaux ? Ou également sociale, écologique, démocratique ? Et si l'urgence ne venait pas du dérèglement climatique mais des politiques de métropolisation elles-mêmes ? Dès lors, comment y répondre ? Cet ouvrage donne des pistes en proposant de dépasser la notion de résilience afin de repenser les conditions d'une habitabilité future des villes et des rivages. Les cahiers POPSU rassemblent les connaissances produites au fil des travaux de recherche-action menés par la Plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines (POPSU) dans le cadre du programme "Métropoles".

Par Valérie Lavaud-Letilleul
Chez Flammarion

|

Auteur

Valérie Lavaud-Letilleul

Editeur

Flammarion

Genre

Droit constitutionnel

Le syndrôme du Titanic des métropoles littorales

Valérie Lavaud-Letilleul

Paru le 26/11/2025

144 pages

Flammarion

10,50 €

ActuaLitté
9782080495891
