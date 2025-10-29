Désenchantées

La disparition de Sarah Leroy, quinze ans, a ému la France entière, mais ce qui est vraiment arrivé, personne ne l'a jamais su. Vingt ans plus tard, Fanny revient à Bouville-sur-Mer, sur les lieux de ce drame qui a marqué sa jeunesse. C'est alors toute son adolescence dans les années 1990 qui ressurgit et, avec elle, le poids d'un lourd secret... Avec finesse et un vrai sens du suspense, Marie Vareille met à nu les rouages de l'amitié féminine dans ce roman d'apprentissage captivant, traduit aujourd'hui dans plus de vingt pays.