Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Les fantômes de Versailles Tome 1

Jacques Forgeas, Jacques Forgeas

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
1673, Paris, rue Pastourelle : le corps d'une jeune femme, les lèvres cousues d'un fil de soie, est découvert. C'est la première victime d'une série de meurtres identiques. La Reynie, lieutenant général de police, missionne deux enquêteurs ainsi qu'un jeune artiste italien, Emilio, assistant du peintre Mignard, dont les esquisses des victimes à la morgue favoriseront la collecte de témoignages. Voilà Emilio projeté malgré lui au coeur de deux affaires car, dans l'atelier de Mignard, se peint un tableau qui inquiète la cour : le portrait de la duchesse de La Vallière, maîtresse en disgrâce de Louis XIV, qui dissimulerait à destination du roi un dernier message. C'est la vie parisienne au Grand Siècle que reconstitue ce roman peuplé, d'espions, de brigands et de peintres. Sébastien Lapaque, Le Figaro littéraire. Le lecteur est témoin des minutieuses investigations d'une police en cours de modernisation. Un polar dense, original et captivant. Thierry Voisin, Télérama.

Par Jacques Forgeas, Jacques Forgeas
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Jacques Forgeas, Jacques Forgeas

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Policiers historiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Les fantômes de Versailles Tome 1 par Jacques Forgeas, Jacques Forgeas

Commenter ce livre

 

Les fantômes de Versailles Tome 1

Jacques Forgeas, Jacques Forgeas

Paru le 29/10/2025

510 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253254850
9782253254850
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.