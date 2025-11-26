Phénoménologie de l'amour

Le phénomène de l'amour a souvent été analysé à travers un prisme théologique, l'amour de Dieu servant de modèle pour comprendre l'amour humain. Ne doit-on pas cependant s'affranchir de ce modèle théologique pour penser et donner un sens proprement humain à l'amour ? Tel est le problème que cet ouvrage s'efforce de prendre en charge. Pour cela, il propose un parcours à travers travers l'analyse de la phénoménologie de Scheler (sous l'angle de l'intentionnalité), de Binswanger (sous l'angle de l'être-au-monde) et de Heidegger (sous l'angle du rapport à l'être). Chacune des ces perspectives est à la fois étudiée en interne et fait l'objet d'une discussion critique et de prolongements descriptifs qui prennent appui sur un matériau littéraire. Une élaboration de l'articulation de ces trois perspectives (axiologique, anthropologique et ontologique) est également proposée afin de dégager à la fois l'unité structurelle et la pluralité des sens du phénomène de l'amour.