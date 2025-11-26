Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Phénoménologie de l'amour

Gabriel Mahéo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le phénomène de l'amour a souvent été analysé à travers un prisme théologique, l'amour de Dieu servant de modèle pour comprendre l'amour humain. Ne doit-on pas cependant s'affranchir de ce modèle théologique pour penser et donner un sens proprement humain à l'amour ? Tel est le problème que cet ouvrage s'efforce de prendre en charge. Pour cela, il propose un parcours à travers travers l'analyse de la phénoménologie de Scheler (sous l'angle de l'intentionnalité), de Binswanger (sous l'angle de l'être-au-monde) et de Heidegger (sous l'angle du rapport à l'être). Chacune des ces perspectives est à la fois étudiée en interne et fait l'objet d'une discussion critique et de prolongements descriptifs qui prennent appui sur un matériau littéraire. Une élaboration de l'articulation de ces trois perspectives (axiologique, anthropologique et ontologique) est également proposée afin de dégager à la fois l'unité structurelle et la pluralité des sens du phénomène de l'amour.

Par Gabriel Mahéo
Chez Hermann

|

Auteur

Gabriel Mahéo

Editeur

Hermann

Genre

Notions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Phénoménologie de l'amour par Gabriel Mahéo

Commenter ce livre

 

Phénoménologie de l'amour

Gabriel Mahéo

Paru le 26/11/2025

384 pages

Hermann

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791037045720
9791037045720
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La rentrée littéraire que personne n'a vue : 28 romans qui bouleversent tout en silence Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co Corée du Sud : une institutrice menacée après avoir “demandé” une bibliothèque Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.