#Roman francophone

Romantismes

Dan Franck

ActuaLitté
A la plume : Alexandre Dumas, Victor Hugo, George Sand, Marie d'Agoult, Balzac, Musset, Chateaubriand, Lamartine, Nerval, Baudelaire... Aux pinceaux : Delacroix, Ingres, Géricault, Daumier... Au piano : Beethoven, Berlioz, Liszt, Chopin. Marie Pleyel... Sur scène : Juliette Drouet, Marie Dorval, Mademoiselle Mars... Voici les personnages de ce Roman des artistes qui commence par la révolution romantique pour s'achever dans les pastels de l'impressionnisme. Trop souvent devenus des " classiques poussiéreux " , ces novateurs s'évadent ici des étagères pour s'ébrouer aux grands vents de l'Histoire, dans un tourbillon qui les voit aimer, se déchirer, s'émanciper des règles anciennes, inventer la presse et la littérature modernes, bousculer les canons de la peinture classique, monter sur les barricades des Trois Glorieuses... Ce premier tome d'une tétralogie se lit comme un roman d'aventures invitant à laisser le rideau se lever et à applaudir. Gilles Heuré, Télérama. Cette fresque passionnante nous rend ces génies très proches et touchants. Patrick Williams, Elle.

Par Dan Franck
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Dan Franck

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Romans historiques

Romantismes

Dan Franck

Paru le 29/10/2025

480 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,70 €

ActuaLitté
9782253254010
© Notice établie par ORB
