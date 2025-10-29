Romantismes

A la plume : Alexandre Dumas, Victor Hugo, George Sand, Marie d'Agoult, Balzac, Musset, Chateaubriand, Lamartine, Nerval, Baudelaire... Aux pinceaux : Delacroix, Ingres, Géricault, Daumier... Au piano : Beethoven, Berlioz, Liszt, Chopin. Marie Pleyel... Sur scène : Juliette Drouet, Marie Dorval, Mademoiselle Mars... Voici les personnages de ce Roman des artistes qui commence par la révolution romantique pour s'achever dans les pastels de l'impressionnisme. Trop souvent devenus des " classiques poussiéreux " , ces novateurs s'évadent ici des étagères pour s'ébrouer aux grands vents de l'Histoire, dans un tourbillon qui les voit aimer, se déchirer, s'émanciper des règles anciennes, inventer la presse et la littérature modernes, bousculer les canons de la peinture classique, monter sur les barricades des Trois Glorieuses... Ce premier tome d'une tétralogie se lit comme un roman d'aventures invitant à laisser le rideau se lever et à applaudir. Gilles Heuré, Télérama. Cette fresque passionnante nous rend ces génies très proches et touchants. Patrick Williams, Elle.