#Essais

Musée pour tous

Aude Porcedda, Eva Kehayia, Zakia Hammouni, Cindy Lebat

Que ce soit avant, pendant, ou après la visite d'un musée, il est urgent aujourd'hui de se poser la question de l'accessibilité de tous les publics. Dans cet ouvrage, des chercheurs universitaires, des professionnels des musées, et des usagers vivant avec des incapacités se sont penchés sur ce thème essentiel de l'accessibilité universelle dans les musées. Défis et réussites administratifs, médiation, conception des expositions, conservation, besoins spécifiques des publics empêchés, contribution d'artistes, partenariats, innovations technologiques ou encore architecture : les sujets abordés par les auteurs de ce livre sont particulièrement variés et ouverts. A la confluence de la théorie et de la pratique par le partage d'études de cas, de témoignages et de recherches, l'ouvrage permet d'établir un bilan des actions conduites jusque-là et des actions envisagées pour l'avenir. Il mettra en perspective la vision des usagers, des professionnels muséaux et des chercheurs. Par cet ouvrage, nous souhaitons aussi sensibiliser les gestionnaires, les professionnels, les chercheurs et les étudiants à l'importance de la place de la personne vivant avec des incapacités quand le concept d'accessibilité universelle est abordé.

Chez Hermann

|

Auteur

Editeur

Hermann

Genre

sociologie des organisations

Paru le 26/11/2025

250 pages

Hermann

24,00 €

9791037045584
