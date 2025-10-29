Oeil de tigre

Contrainte de quitter sa ville natale après le meurtre de son père, Davey, quinze ans, s'installe à Los Alamos à contrecoeur. Mais ce nouveau départ, loin de l'apaiser, ne fait que la bousculer davantage : tensions familiales, difficultés scolaires, un besoin urgent de s'exprimer... Pourtant, personne ne semble en mesure de la comprendre, encore moins de l'aider. Jusqu'au jour où elle rencontre Wolf, un garçon énigmatique. Grâce à cette nouvelle rencontre, Davey parviendra-t-elle à affronter ses blessures et à faire la paix avec son passé ? Entre vérités et mensonges, passé et présent, sa reconstruction s'annonce bouleversante.