#Bande dessinée jeunesse

Oeil de tigre

Judy Blume, Françoise Le Forestier

ActuaLitté
Contrainte de quitter sa ville natale après le meurtre de son père, Davey, quinze ans, s'installe à Los Alamos à contrecoeur. Mais ce nouveau départ, loin de l'apaiser, ne fait que la bousculer davantage : tensions familiales, difficultés scolaires, un besoin urgent de s'exprimer... Pourtant, personne ne semble en mesure de la comprendre, encore moins de l'aider. Jusqu'au jour où elle rencontre Wolf, un garçon énigmatique. Grâce à cette nouvelle rencontre, Davey parviendra-t-elle à affronter ses blessures et à faire la paix avec son passé ? Entre vérités et mensonges, passé et présent, sa reconstruction s'annonce bouleversante.

Par Judy Blume, Françoise Le Forestier
Chez Albin Michel

|

Auteur

Judy Blume, Françoise Le Forestier

Editeur

Albin Michel

Genre

Romans, témoignages & Co

Commenter ce livre

 

Oeil de tigre

Judy Blume trad. Françoise Le Forestier

Paru le 29/10/2025

264 pages

Albin Michel

14,90 €

ActuaLitté
9782226506108
