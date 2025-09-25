Figures de retour 1

La voyage en tant que métaphore met en lumière la temporalité propre à la vie : le passé comme point de départ, le présent comme trajectoire, et le futur comme horizon incertain, où la promesse eschatologique se mani- feste souvent sous la forme d'un retour à une terre promise, lieu salvifique et sacré. En raison de leur affinité symbolique, l'expérience réelle de l'exil et les grandes interrogations existentielles qu'elle permet de figurer se sont, au fil des siècles, intimement entremêlées dans les mythes fondateurs, les textes sacrés, la poésie et la philosophie, jusqu'à devenir indissociables. C'est ainsi dans chacun des registres de la création humaine que les effets de l'exil et les métamorphoses subjectives qu'il entraîne ont été initialement explorés.