Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Figures de retour 1

Marie Rose Moro

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La voyage en tant que métaphore met en lumière la temporalité propre à la vie : le passé comme point de départ, le présent comme trajectoire, et le futur comme horizon incertain, où la promesse eschatologique se mani- feste souvent sous la forme d'un retour à une terre promise, lieu salvifique et sacré. En raison de leur affinité symbolique, l'expérience réelle de l'exil et les grandes interrogations existentielles qu'elle permet de figurer se sont, au fil des siècles, intimement entremêlées dans les mythes fondateurs, les textes sacrés, la poésie et la philosophie, jusqu'à devenir indissociables. C'est ainsi dans chacun des registres de la création humaine que les effets de l'exil et les métamorphoses subjectives qu'il entraîne ont été initialement explorés.

Par Marie Rose Moro
Chez Pensée sauvage

|

Auteur

Marie Rose Moro

Editeur

Pensée sauvage

Genre

Revues de psychologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Figures de retour 1 par Marie Rose Moro

Commenter ce livre

 

Figures de retour 1

Marie Rose Moro

Paru le 25/09/2025

123 pages

Pensée sauvage

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782859193676
9782859193676
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.