#Essais

Quand les dieux rôdaient sur la terre

Pierre Judet de La Combe, Christiane Donati

Héraclès, Achille, Les amazones, Les danaïdes, c'était une drôle d'époque, quand les dieux rôdaient sur la terre ! Il était une fois, en Grèce, des êtres extraordinaires, des dieux, des déesses improbables et leurs cortèges de héros et d'héroïnes bigarrés et tonitruants. Ce sont leurs histoires merveilleuses, invraisemblables, inattendues, qui nous sont racontées ici. Véritable voyage à travers la mythologie, ce livre, qui propose la version écrite de l'émission de France Inter Quand les dieux rôdaient sur la Terre, fait revivre un monde ancien et surprenant. Si les mythes nous parlent encore, c'est parce qu'ils imaginent les dieux et les héros à partir des contraintes de la finitude humaine, et qu'ils font surgir en nous le plaisir d'un imaginaire libre et merveilleux, qui permet de se repérer dans les brutalités de l'existence. Ce deuxième volume nous fait entrer dans la vie tumultueuse d'Héraclès, la brute qui doit civiliser le monde, d'Achille, le fou de colère et de tendresse, d'Ajax le dur, des Amazones, ces guerrières redoutables, de Cassandre, Andromaque, Hélène et Hécube, les indomptables, et des Danaïdes, femmes libres. Le mythe, c'est aussi le rire. Le poète comique Aristophane aura le dernier mot.

Par Pierre Judet de La Combe, Christiane Donati
Chez Albin Michel

|

Auteur

Pierre Judet de La Combe, Christiane Donati

Editeur

Albin Michel

Genre

Mythologie

Paru le 29/10/2025

700 pages

Albin Michel

25,00 €

9782226505767
