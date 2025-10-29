Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Bande dessinée jeunesse

Le lys du ciel

Geumyi Lee

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A 12 ans, Mireu quitte Séoul, son père et ses amies pour s'installer avec sa mère à Champ-de-lune, un petit village de campagne. La beauté du paysage la laisse indifférente, elle est trop en colère contre sa mère, le divorce de ses parents, et la vie en général ! Décidée à rester isolée, Mireu va pourtant croiser la route de la douce Sohui et de son ami Baou, jeune artiste discret. Ils vont s'apprivoiser, se confier et se lier d'une amitié sincère, qui les aidera à grandir et à avancer.

Par Geumyi Lee
Chez Albin Michel

|

Auteur

Geumyi Lee

Editeur

Albin Michel

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le lys du ciel par Geumyi Lee

Commenter ce livre

 

Le lys du ciel

Geumyi Lee

Paru le 05/11/2025

288 pages

Albin Michel

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226501486
9782226501486
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.