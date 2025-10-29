Le lys du ciel

A 12 ans, Mireu quitte Séoul, son père et ses amies pour s'installer avec sa mère à Champ-de-lune, un petit village de campagne. La beauté du paysage la laisse indifférente, elle est trop en colère contre sa mère, le divorce de ses parents, et la vie en général ! Décidée à rester isolée, Mireu va pourtant croiser la route de la douce Sohui et de son ami Baou, jeune artiste discret. Ils vont s'apprivoiser, se confier et se lier d'une amitié sincère, qui les aidera à grandir et à avancer.