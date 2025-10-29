La déesse aux trois visages

Après avoir difficilement obtenu sa première lettre de recommandation afin d'entrer à la fac, Percy Jackson est prêt à tout pour en récupérer une deuxième. Alors, quand Hécate lui demande de garder ses animaux de compagnie, il accepte sans hésiter, d'autant plus que la mission semble vraiment facile. Mais c'était sans compter sur Grover et sa maladresse légendaire. Résultat : des créatures magiques lâchées dans New York et un manoir en ruines. Ils ont 72 heures pour réparer les dégâts... ou subir le courroux de la déesse.