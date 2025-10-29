Inscription
#Imaginaire

La déesse aux trois visages

Rick Riordan, Mona de Pracontal, Alix Houllier

Après avoir difficilement obtenu sa première lettre de recommandation afin d'entrer à la fac, Percy Jackson est prêt à tout pour en récupérer une deuxième. Alors, quand Hécate lui demande de garder ses animaux de compagnie, il accepte sans hésiter, d'autant plus que la mission semble vraiment facile. Mais c'était sans compter sur Grover et sa maladresse légendaire. Résultat : des créatures magiques lâchées dans New York et un manoir en ruines. Ils ont 72 heures pour réparer les dégâts... ou subir le courroux de la déesse.

Chez Albin Michel

|

Auteur

Editeur

Albin Michel

Genre

Mondes fantastiques

La déesse aux trois visages

Rick Riordan trad. Mona de Pracontal, Alix Houllier

Paru le 29/10/2025

352 pages

Albin Michel

17,90 €

9782226498502
