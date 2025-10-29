Les sociétés du silence

Et si la puissance des grandes organisations criminelles se comprenait d'abord par leur art du silence ? Jean-François Gayraud nous dévoile l'univers secret des mafias, bien au-delà du simple crime organisé. Ces sociétés ne sont pas uniquement des associations de malfaiteurs, mais des contre-pouvoirs maniant une arme redoutable : la capacité de se faire oublier. De l'infiltration des loges maçonniques aux stratégies d'invisibilité politique, l'auteur révèle comment Cosa Nostra, Ndrangheta, Camorra et Sacra Corona Unita ont développé une véritable maîtrise de la dissimulation. A travers l'analyse de grandes figures mafieuses, comme Toto Riina ou John Gotti, les témoignages de repentis et l'influence du cinéma, Jean-François Gayraud dessine une géographie secrète du pouvoir. L'omerta n'est pas une absence de parole, mais une langue complexe aux règles impitoyables, où chaque mot peut tuer et chaque silence gouverner. Ce talent pour se fondre dans l'ombre ne peut plus être ignoré car, depuis la fin du siècle dernier, la France est confrontée à un fait inédit : de puissantes structures clandestines s'emparent de pans entiers de son territoire, de sa vie politique, économique et sociale, au risque de les corrompre durablement. Une enquête saisissante sur ces sociétés parallèles qui transforment le silence en instrument de domination absolue.