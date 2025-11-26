Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Code Vektor

Michel Béhar

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au sein de la DGSE opèrent les agents du Service Action, en missions secrètes à l'étranger pour le compte de l'Etat français. Karim Leclerc est l'un d'entre eux. Le meilleur... L'assassinat d'un général du GRU, le service de renseignement militaire russe, le conduit à découvrir un plan machiavélique de la Russie pour déstabiliser son puissant voisin chinois. Mais les Russes ont ouvert, sans le savoir, une boîte de Pandore aux répercussions mondiales. De la Russie à la Chine, Karim Leclerc va croiser le GUOANBU, les services secrets chinois, et devoir s'allier avec la belle espionne Mei Ling Tao, dont il tombe amoureux. Sauront-ils dénouer ensemble les fils de cette intrigue géopolitique ?? Karim est-il tombé dans un piège ou pourra-t-il convaincre Mei Ling de devenir un agent double comme le lui demande son service ?? Ce qui est sûr, c'est que le monde est son terrain de jeu...

Par Michel Béhar
Chez Gérard de Villiers

|

Auteur

Michel Béhar

Editeur

Gérard de Villiers

Genre

Romans d'espionnage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Code Vektor par Michel Béhar

Commenter ce livre

 

Code Vektor

Michel Béhar

Paru le 26/11/2025

Gérard de Villiers

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384791408
9782384791408
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La rentrée littéraire que personne n'a vue : 28 romans qui bouleversent tout en silence Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co Corée du Sud : une institutrice menacée après avoir “demandé” une bibliothèque Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.