Code Vektor

Au sein de la DGSE opèrent les agents du Service Action, en missions secrètes à l'étranger pour le compte de l'Etat français. Karim Leclerc est l'un d'entre eux. Le meilleur... L'assassinat d'un général du GRU, le service de renseignement militaire russe, le conduit à découvrir un plan machiavélique de la Russie pour déstabiliser son puissant voisin chinois. Mais les Russes ont ouvert, sans le savoir, une boîte de Pandore aux répercussions mondiales. De la Russie à la Chine, Karim Leclerc va croiser le GUOANBU, les services secrets chinois, et devoir s'allier avec la belle espionne Mei Ling Tao, dont il tombe amoureux. Sauront-ils dénouer ensemble les fils de cette intrigue géopolitique ?? Karim est-il tombé dans un piège ou pourra-t-il convaincre Mei Ling de devenir un agent double comme le lui demande son service ?? Ce qui est sûr, c'est que le monde est son terrain de jeu...