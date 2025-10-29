Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Biocentrisme

Paul Watson

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le capitaine Paul Watson se bat depuis cinquante ans contre l'extinction des espèces et le changement climatique accéléré. Pour éviter l'Armageddon écologique, il prône le biocentrisme : l'humain n'est pas au centre de tout, sa survie dépend au contraire de l'harmonie de ses interrelations avec toutes les espèces vivantes, tant animales que végétales. Figure emblématique de la lutte contre la chasse baleinière, Paul Watson souhaite aujourd'hui transmettre sa connaissance et son savoir-faire. En seize leçons d'activisme écologique, il nous apprend à penser autrement, à choisir nos combats et à passer à l'action. Une Masterclass salutaire qui nous incite à nous engager concrètement et solidairement pour la préservation de la biodiversité et l'avenir de la planète.

Par Paul Watson
Chez Editions Denoël

|

Auteur

Paul Watson

Editeur

Editions Denoël

Genre

Essais généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Biocentrisme par Paul Watson

Commenter ce livre

 

Biocentrisme

Paul Watson

Paru le 29/10/2025

160 pages

Editions Denoël

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782207185575
9782207185575
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.