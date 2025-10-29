Le capitaine Paul Watson se bat depuis cinquante ans contre l'extinction des espèces et le changement climatique accéléré. Pour éviter l'Armageddon écologique, il prône le biocentrisme : l'humain n'est pas au centre de tout, sa survie dépend au contraire de l'harmonie de ses interrelations avec toutes les espèces vivantes, tant animales que végétales. Figure emblématique de la lutte contre la chasse baleinière, Paul Watson souhaite aujourd'hui transmettre sa connaissance et son savoir-faire. En seize leçons d'activisme écologique, il nous apprend à penser autrement, à choisir nos combats et à passer à l'action. Une Masterclass salutaire qui nous incite à nous engager concrètement et solidairement pour la préservation de la biodiversité et l'avenir de la planète.