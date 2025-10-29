Inscription
#Imaginaire

Bug Tome 3 . Edition de luxe

Enki Bilal, Bilal Enki

Le troisième volet de la série événement de Bilal en édition luxe et grand format. Alors que le grand Bug planétaire a rendu impossible l'accès aux données numériques, l'hypermnésique Kameron Obb est la proie de toutes les convoitises. Traqué à travers le monde par des instances gouvernementales autant que par des groupuscules contestataires, il réussit à communiquer avec sa fille, elle-même kidnappée par de mystérieux ravisseurs... Mais quelle est la véritable nature du Bug ? Est-ce seulement une catastrophe technologique ou bien la conséquence d'une véritable attaque contre l'Humanité ? Dans ce nouvel épisode, Enki Bilal se régale à mettre en scène des femmes puissantes dans une suite de séquences spectaculaires ponctuées de réflexions satiriques aussi inattendues que réjouissantes...

Par Enki Bilal, Bilal Enki
Chez Casterman

|

Auteur

Enki Bilal, Bilal Enki

Editeur

Casterman

Genre

Science-fiction

Bug Tome 3 . Edition de luxe

Enki Bilal, Bilal Enki

Paru le 29/10/2025

80 pages

Casterman

39,00 €

9782203303669
