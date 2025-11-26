Inscription
The Broken Vows

Marêva Mae, Catharina Maura

Celeste Harrison et Zane Windsor sont rivaux depuis l'enfance. Pourtant, ce dernier est prêt à tout pour prouver à Celeste qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Mais alors que leur relation passe à la vitesse supérieure, de brutales révélations les séparent. Cinq ans plus tard, guidé par la colère et par la rancoeur, Zane a conduit l'entreprise de Celeste au bord de la faillite, poussant leurs familles à intervenir. Les Windsor et les Harrison décident d'une fusion, avec une condition : que Zane et Celeste se marient.

Chez J'ai lu

Auteur

Editeur

J'ai lu

Genre

Romance sexy

The Broken Vows

Paru le 26/11/2025

605 pages

J'ai lu

19,90 €

9782290417584
