The Broken Vows

Celeste Harrison et Zane Windsor sont rivaux depuis l'enfance. Pourtant, ce dernier est prêt à tout pour prouver à Celeste qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Mais alors que leur relation passe à la vitesse supérieure, de brutales révélations les séparent. Cinq ans plus tard, guidé par la colère et par la rancoeur, Zane a conduit l'entreprise de Celeste au bord de la faillite, poussant leurs familles à intervenir. Les Windsor et les Harrison décident d'une fusion, avec une condition : que Zane et Celeste se marient.