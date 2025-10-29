Inscription
#Essais

Mettre en oeuvre la justice restaurative en milieu éducatif

Max Tchung-Ming, Eric Verdier, Caroline Veltcheff

Pour lutter efficacement contre la violence et les conflits qui bouleversent le quotidien des établissements scolaires, les auteurs présentent une méthodologie innovante qui transcende les approches disciplinaires traditionnelles. De la mise en place des cercles restauratifs à l'animation des conférences familiales, ce guide pratique offre des outils concrets pour transformer les situations de crise en opportunités de croissance collective. La force de l'ouvrage réside dans sa capacité à allier théorie et pratique, permettant aux professionnels de l'éducation d'implémenter immédiatement ces solutions. Comment reconstruire une communauté éducative fracturée ? Comment accompagner les victimes tout en responsabilisant les auteurs ? Les réponses se trouvent dans cette approche novatrice qui place le dialogue, la compréhension mutuelle et la réparation au coeur du processus éducatif. Une lecture essentielle pour tous les acteurs du milieu éducatif désireux de créer un environnement plus juste et bienveillant.

Par Max Tchung-Ming, Eric Verdier, Caroline Veltcheff
Chez Dunod

|

Auteur

Max Tchung-Ming, Eric Verdier, Caroline Veltcheff

Editeur

Dunod

Genre

Relations parents, enfants, en

Mettre en oeuvre la justice restaurative en milieu éducatif

Max Tchung-Ming, Eric Verdier

Paru le 29/10/2025

430 pages

Dunod

37,00 €

9782100884933
